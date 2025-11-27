Papa 14. Leo Türkiye Ziyaretine Anıtkabir'den Başladı

Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti; törene Vatikan heyeti ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:59
Ankara temaslarının ilk durağı Anıtkabir

İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Ankara temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başladı.

Roma Leonardo Da Vinci Havaalanı'ndan hareket ederek Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen Papa'nın ziyaretinin, seçildiği mayıs ayındaki Papalık Seçimi sonrasında ilk dış ziyareti olma özelliği bulunuyor. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo'nun programının ilk durağı Anıtkabir oldu.

Ziyaret kapsamında Papa, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk Anıtı'na geldi; burada çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ardından Missak-ı Milli kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir Müzesi'ni dolaşmasıyla ziyareti sona eren Papa, Anıtkabir'deki programında duygusal ve resmi anlara katıldı.

Ziyarete Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti. Papa'ya ayrıca Vatikan heyetinden Kardinal Pietro Parolin (Devlet Sekreteri) ve Başpiskopos Paul Richard Gallagher (Devletlerle İlişkiler Sekreteri) ile diğer yetkililer de katıldı.

