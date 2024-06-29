Papa Francis'in İznik ziyareti arzusu! "Tüm Kalbimle İstiyorum"

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Francis Roma'da kutlanacak Aziz Petrus ve Aziz Pavlus dini bayramı dolayısıyla Fener Rum Patrikhanesi'nden bir heyeti kabul etti. Kabul sırasında yaptığı konuşmada, gelecek yıl Birinci İznik Konsili'nin bin 700'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Papa, İznik'e gitmek istediğini söyledi.

Papa, "Bu, yapmayı tüm kalbimle istediğim bir seyahat" dedi. Bu ifadeler, Papa'nın İznik'e olan ilgisini ve bu seyahati ne kadar çok arzuladığını gözler önüne serdi.

Hristiyanlık Tarihinde Önemli Bir Konsil

Birinci İznik Konsili, Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti. Hristiyanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan bu konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Papa Francis, Türkiye'yi daha önce ziyaret etmişti. Ancak bu kez özel bir sebep ve arzu ile tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini belirtti. Papa'nın bu isteği, İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha da anlam kazanıyor.

Papa Francıs'in Geçmiş Türkiye Ziyareti

Türkiye'yi daha önce 2014 yılında ziyaret eden Papa, İstanbul'da Ayasofya'yı ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. O ziyaret, hem Türkiye hem de Vatikan için önemli bir diplomatik temas olmuştu.