Papa Francis Notre Dame Açılışını Reddetti, Korsika'yı Seçti

Papa Francis, Notre Dame Açılışını Reddetti

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tarihi Notre Dame Katedrali açılış törenine davetini reddetti. Bu sürpriz durum, Papa'nın 15 Aralık'ta Akdeniz'deki Korsika'da gerçekleştirilecek bir konferansa katılma kararından kaynaklanıyor. Bu açıklama, bazı tartışmalara yol açtı.

Notre Dame Katedrali Neden Önemli?

Fransa’nın sembolü haline gelmiş olan Notre Dame Katedrali, 2019 yılındaki yangının ardından 5 yıllık bir onarım sürecinden geçti. Onarım çalışmaları, 2 binden fazla işçi ve zanaatkarın yanı sıra uluslararası yardımlarla desteklenerek 1 milyar avroya mal oldu. Katedral, resmi açılışı 7 Aralık 2023'te yapılacak törenle izleyicilere kapılarını açacak.

Dünya Çapında Dikkat Çekici Misafirler

Fransa’nın düzenleyeceği etkinliğe, ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Kralı 6. Felipe gibi 2 binden fazla kişi davet edildi. Ancak, Papa Francis’in etkinliğe katılmaması, onun ve Macron arasındaki ilişkilerin sorgulanmasına sebep oldu.

Açılış Töreni ve Etkinlikler

Açılış töreninde, Macron ve Paris Başpiskoposu Laurent Ulrich konuşmalar yapacak, geleneksel kapı çalma ritüeli gerçekleştirilecek ve etkileyici bir ışık şovuyla katılımcılar karşılanacak. 8 Aralık'ta başlayacak ilk ayin ise tüm dinleyicilere açık olacak.

Onarın tamamlanmasının ardından, tarihi katedralin yılda 14 milyondan fazla turiste ev sahipliği yapması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.