Papa Franciscus, Bronşit Tedavisi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Güncelleniyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bronşit rahatsızlığı nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sabah saatlerinde, hastaneye yatışı belirtilen Papa'nın sağlık durumu ile ilgili detaylar, Vatikan Basın Ofisi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı" ifadelerine yer verildi.

Hastanın Tedavi Süreci

İtalyan ANSA ajansı ise Papa Franciscus'a yakın kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, hastanedeki tedavinin 5 gün sürmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde yapılan başka bir açıklamada ise, son günlerde bronşit rahatsızlığının kötüleşmesi nedeniyle gerekli tetkiklerin yapıldığı ve hastanede ilaç tedavisine başlandığı belirtildi. İlk incelemeler sonucunda Papa'nın solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi. Klinik durumu ise stabil durumda olup, ateşinde hafif değişikliklerin görüldüğü bildirildi.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, gazetecilere yaptığı açıklamada, Papa'nın sakin ve iyi olduğunu, hatta gazeteleri okuduğunu ifade etti.

Papa'nın Önceki Sağlık Sorunları

Ay başından bu yana bronşit rahatsızlığı çeken Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta düzenlenen halka açık etkinliklerde de bronşit kaynaklı zorluklar yaşamış ve konuşmalarının yardımcıları tarafından okunmasını istemişti. Son olarak 2023 yılında, biri nefes darlığı şikayeti ve diğeriyse karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu gerekçesiyle Gemelli Hastanesi'nde iki kez tedavi görmüştü.