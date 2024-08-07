Papa Franciscus'dan Orta Doğu'ya Ateşkes Çağrısı

Orta Doğu'daki Kriz Üzerine Yeniden Değerlendirme

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de devam eden insani durumun "vahim" olduğunu dile getirerek, Orta Doğu genelinde süregelen çatışmalar için ateşkes çağrısında bulundu.

Vatikan'da Yaptığı Açıklamalar

İtalyan haber ajansı ANSA'nın bildirdiğine göre, her hafta çarşamba günleri düzenlenen genel kabul oturumunda konuşan Papa, bölgedeki durumu derin bir endişeyle takip ettiğini ifade etti.

Gazze'deki durumun "sürdürülemez" hale geldiğinin altını çizen Papa, tüm çatışma bölgelerinde ateşkes sağlanması için dua ettiğini sözlerine ekledi.

Önceki Çağrıları Hatırlatıldı

Papa Franciscus, daha önce de 4 Ağustos'ta Vatikan'da gerçekleştirilen Angelus duasının ardından, Orta Doğu'daki "kanlı çatışmaların daha fazla yayılmaması" için çağrı yapmıştı. Papa'nın bu açıklamaları, uluslararası toplumda barış için yapılan çabaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.