Papa Franciscus, Gazze'deki Hristiyan Cemaatine Destek Oluyor

Papa, Gazze'deki Hristiyanlara Dua Etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki Hristiyan cemaatiyle yaptığı görüntülü görüşmede onlara destek olmak amacıyla dua ettiğini belirtti.

Görüşme Detayları

Vatikan'ın yayın organı VaticanNews'te yer alan habere göre, Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının başlaması sonrası 9 Ekim 2023 tarihinden bu yana her akşam düzenli olarak saat 19.00'da Gazze'deki Hristiyanlarla bağlantı kurmaya devam ediyor.

Cemaatle İletişim

Görüntülü aramada, Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriele Romanelli ve yardımcısı Rahip Yusuf Asad ile bir araya gelen Papa, cemaatin mevcut durumunu ve beslenmeleriyle ilgili detayları sordu.

Arapça Selam ve Teşekkürler

Gazze'deki Hristiyanlara "Selamünaleyküm" diyerek Arapça selam veren Papa, aynı zamanda "Sizin için dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Rahip Asad, Papa'ya aramasından ve dualarından ötürü "Şükran" diyerek Arapça teşekkür etti, Papa da "Şükran" diyerek karşılık verdi.

Devam Eden Destek

Papa Franciscus, Gazze'deki Hristiyanlarla düzenli olarak konuştuğunu ve oradaki durum hakkında bilgi aldığını farklı vesilelerle daha önce de vurgulamıştı.