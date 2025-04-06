Papa Franciscus, Hastalığının Ardından Aziz Petrus Meydanı'nda Halkı Selamladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunum yollarından geçirdiği hastalığın ardından bugün ilk kez Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na çıkarak vatandaşlarını selamladı.

Geleneksel Jübile yılı kapsamında düzenlenen törende, hastalar ve sağlık çalışanları için özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Şubat ayında yaşadığı şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesinde 38 gün tedavi gören Papa, 23 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından meydana çıkarak halkla buluştu.

88 yaşındaki Papa, tekerlekli sandalyeyle geldigi meydanda, "Herkese iyi pazarlar. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Ancak konuşmasında zorlandığı ve burnunda oksijen desteği için nazal kateter bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

Pazar günü olması dolayısıyla, Vatikan da Papa Franciscus'un geleneksel pazar günü duası sonrasındaki mesajını yazılı olarak paylaştı. Papa, mesajında, Ukrayna'da ve Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekerek, "Silahlar sussun, diyalog başlasın. Tüm rehineler serbest bırakılmalı ve halka yardım edilmelidir." şeklinde konuştu.

Ayrıca, sağlık çalışanlarıyla ilgili mesajında şiddeti kınadı. Papa'nın hastaneye kaldırıldığı süreçte, 9 ve 12 Şubat tarihindeki etkinliklerde nefes almakta zorlandığı ve iki kez akciğer enfeksiyonu geçirdiği belirtilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini duyurmuştu. Gelişmeler, Papa Franciscus'un 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamlamasıyla ve sonrasında taburcu edilmesiyle sonuçlandı.

Prof. Sergio Alfieri, Papa'nın hastanede yattığı dönemde iki kez ölümden döndüğünü ifade etti.