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Papa Franciscus'tan Kardinallere Maaş Kesintisi

Papa, Vatikan'daki kardinallerin maaşlarındaki ek primleri durdurdu, bütçe açığını kontrol altına almak için tedbirler alıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:13
Papa Franciscus'tan Kardinallere Maaş Kesintisi

Papa Franciscus'tan Önemli Mali Tedbir

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan yönetiminde yer alan "Curia" kardinallerinin maaşlarındaki ek primlerin kesilmesini istedi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, bu adım, Vatikan'ın bütçe açığını yönetmek adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kardinallere Gönderilen Mektup

Vatikan Ekonomi Bakanı Maximino Caballero Ledo, 18 Ekim'de, kardinallere gönderdiği mektupta, maaşlarının bazı ek primlerinde kesintiye gidileceğini açıkladı. Papalık Kabinesi'nde görev yapan bir kardinalin maaşının yaklaşık 5 bin 500 avro civarında olduğu ifade edilirken, kesintinin toplamda yüzde 10'un üzerinde olması bekleniyor.

Mali Reformlar ve Ekonomik Önlemler

Papa, daha önce 16 Eylül'de tüm kardinallere bir mektup göndererek, 10 yıl önce başlatılan mali reformları hatırlatmış ve gereksiz harcamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulamıştı. Bu durum, Vatikan'daki mali disiplinin artırılması adına atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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