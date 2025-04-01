Papa Franciscus'un İyileşme Süreci Devam Ediyor

Vatikan'dan Sağlık Durumu Açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler kaydedildiği bildirildi.

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan ve burada çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan Basın Ofisi'nden önemli bilgiler verildi.

Sağlık Durumuna Dair Detaylar

Hastaneden çıktıktan sonra Vatikan’daki Santa Marta Konukevi'ndeki konutunda nekahat dönemi geçiren Papa'nın son günlerde çekilen röntgen sonuçları, akciğer enfeksiyonunda hafif iyileşmeler gösterdi.

Açıklamada, Papa'nın moralinin yerinde olduğu, genel sağlık durumunun stabil olduğu ve kan testlerinin de normal seyrettiği ifade edildi. Ayrıca, fiziki aktivitelerinde, solunumunda ve sesini kullanmasında düzelme gözlemlenmekte.

Papa'nın yüksek akımlı oksijen desteğinin genellikle gece saatlerinde ve gerektiğinde uygulandığı bilgisi de paylaşıldı. Papa Franciscus'un çalışmalarını masasında sürdürdüğü belirtilirken, yaklaşan Paskalya Yortusu törenlerine katılıp katılmayacağına dair öngörüde bulunmak için henüz erken olduğu vurgulandı.

Papa'nın Hastalık Süreci

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini belirterek, nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti. Bu süreçte, konuşma yapamayarak yardımcılarından konuşma metinlerini okumasını istemişti. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papalık makamında solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini duyurmuştu. Ayrıca 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon uygulanmış ve mekanik ventilasyon süreci başlatılmıştı.

Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği yaşamış ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı. 4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin, önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti. Prof. Sergio Alfieri de, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.