Papa Franciscus'un Ölümü Nedeniyle BM Bayrakları Yarıya İndirildi

Papa Franciscus, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olarak tarihe geçti. 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa için Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde bayraklar yarıya indirildi.

Yerleşim alanındaki BM bayrakları, Papa'nın anısına ve saygı göstergesi olarak yarıya çekildi. Bu durum, bir BM üyesi veya gözlemci ülkenin devlet veya hükümet başkanının ölümü durumunda uygulanan standart bir prosedür olarak kaydedildi.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, "BM Cenevre Ofisi'ndeki bayrağımız, Papa Franciscus'un ölümü sonrasında yarıya indirildi. Tüm ulusal bayraklar bu tür durumlarda indirilirken, BM bayrağı da saygı duruşu olarak yarıya çekilmektedir" denildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki BM bayrakları yarıya indirildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölümü nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki BM bayrakları yarıya indirildi.