Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Kritik, Ancak Solunum Krizi Yaşanmadı

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Hakkında Son Gelişmeler

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritik olduğu, ancak dün akşamdan bu yana solunumla ilgili başka bir kriz yaşanmadığı bildirildi. Papa, 14 Şubat tarihinden bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmekte ve buradaki polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konulmuştur.

Vatikan'dan Gelen Açıklama

Vatikan, Papa'nın sağlık durumu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Papa'nın durumu kritik ama dün akşamdan beri solunumla ilgili başka bir kriz yaşanmamıştır." ifadesine yer verdi. Ayrıca, Papa'ya iki ünite kan transfüzyonu uygulandığı ve bu işlemin hemoglobin seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Trombositopeni (düşük trombosit seviyesi) seviyesinin stabil kaldığı ancak bazı kan testlerinin hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcını gösterdiği ifade edildi. Papa, burundan yüksek akımlı oksijen desteği almakta ve bilinçli bir şekilde çevresiyle iletişim kurabilmektedir.

Papa'dan Mesaj Var

Hastanede tedavi gören Papa, bugün gerçekleştirmesi gereken pazar duasını yerine getiremese de yazılı bir mesaj gönderdi. Mesajında, "Gemelli Polikliniği'ndeki tedavime güvenle devam ediyorum. Gerekli tedaviler yapılıyor, dinlenmek de tedavinin bir parçasıdır. Bu hastanenin doktorlarına ve sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Papa Franciscus ayrıca, Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümüne de değinerek, "Yarın, Ukrayna'ya karşı başlatılan geniş çaplı savaşın üçüncü yıl dönümü olacak: Tüm insanlık için acı verici ve utanç verici bir yıl dönümü." şeklinde ifadeler kullandı.

Dualar Etmek İçin Kiliselerde Toplanıldı

Papa'nın sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine, Roma ve İtalya genelindeki birçok kilisede Papaya dualar edildi. Son yıllarda sağlık sorunları artış gösteren Papa Franciscus, birçok kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi olmuştur. Son olarak 2023 yılında çeşitli sağlık sorunları ile hastanede yatmıştır.

Papa, 9 ve 12 Şubat tarihlerinde halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk yaşadığını belirtmişti. 14 Şubat tarihinde hastaneye kaldırıldığı ve son bilgilere göre klinik durumu karmaşık bir tablo çizmeye devam etmektedir.

İyileşme Süreci

Papa'nın doktorları, 21 Şubat tarihindeki açıklamalarında "Papa, tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti." demiştir. 22 Şubat tarihinde ise Papa'nın astım krizi geçirdiği belirtilerek durumunun kritik olduğu ifade edilmiştir.