Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Kritik: Astım Krizi ve Kan Nakli

Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik. Bugün astım krizi geçirip, kan nakli yapıldı. Vatikan'dan yapılan açıklamalara göre, tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:06
Papa Franciscus'un Sağlık Durumu Kritik: Astım Krizi ve Kan Nakli

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde astım krizi geçiren Papa'nın, oksijen desteği aldığı ve trombosit düşüklüğü nedeniyle kan nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

Hastanede Tedavi Ediliyor

88 yaşındaki Papa, bu ayın başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmekte. Burada polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konmuştu. Vatikan'ın yaptığı açıklamada, "Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil." ifadesi yer aldı.

Oksijen Tedavisi ve Kan Nakli

Açıklamada, "Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine ihtiyaç duydu. Bugün yapılan kan testlerinde anemi ile beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı." denildi.

Geleneksel Duanın İptali

Vatikan, Papa'nın hastanede tedavi görmesi nedeniyle yarın yapılacak olan geleneksel Pazar duasını icra edemeyeceğini duyurdu. Dua metninin ise paylaşılacağı belirtildi.

Gereksiz Spekülasyonlar

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, gazeteye verdiği demeçte, Papa'nın sağlığı ve Vatikan’a dönüşü üzerine endişelerin arttığını belirtti. Parolin, "Bunların hepsi gereksiz spekülasyonlar. Şu an Papa'nın sağlığını ve Vatikan’a dönmesini düşünüyoruz. Önemli olan da bu." dedi.

Sağlık Sorunları Geçmişi

Papa Franciscus, 2013'ten beri Katoliklerin ruhani lideri olarak görev yapıyor. İlk kez 2021'de hastaneye kaldırılan Papa, kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. 2023 yılında iki kez daha hastaneye yatmış ve çeşitli sağlık sorunları yaşamıştı. Son yıllarda diz ağrıları nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Papa, bronşit hastalığı nedeniyle 9 ve 12 Şubat'ta gerçekleştirdiği etkinliklerde zorlandı ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın durumu, 18 Şubat'ta yapılan açıklamada daha da karmaşık hale geldi. Sonrasında, 19 Şubat'ta yapılan açıklamada ise Papa'nın zaman zaman oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği belirtildi. Bu hafta sonu için planlanan etkinlikler de iptal edildi.

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