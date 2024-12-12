Papa Franciscus ve Mahmud Abbas, Orta Doğu'da Barış İçin Görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelerek Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Görüşmede, özellikle Gazze'deki insani durum ve Kudüs'ün statüsü hakkında önemli değerlendirmeler yapıldı.

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Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Abbas'ın, Papa Franciscus'un yanı sıra, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bilgisi verildi. Bu toplantılarda, Vatikan ve Filistin arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapıldı.

Barış ve İnsani Yardım Vurgusu

Açıklamada, Katolik Kilisesi'nin Filistin toplumuna, özellikle Gazze'deki insani duruma yönelik önemli katkıları ön plana çıkarıldı. Ayrıca, Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı dikkat çekti.

Ayrıca her türlü terörün kınandığına dair bir vurguyla, iki devletli çözüme yalnızca diyalog ve diplomasi yoluyla ulaşmanın önemine değinildi. Kudüs'ün özel bir statüyle korunması gerektiği belirtilerek, bu bölgede üç büyük tek tanrılı dinin buluşma yeri olmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Gerginlik ve Hediye Tartışmaları

Öte yandan, Abbas'ın ziyareti öncesinde, Beytüllahim şehrinden gelen zanaatkarların hazırladığı hediye olan 'Hz. İsa'nın doğum sahnesi'ndeki bebek maketi ve Filistin kefiyesinin burada gerginliğe yol açtığı öne sürüldü. Yahudi lobisi kefiyeye tepki gösterirken, Vatikan Basın Ofisi maketin Noel yortusu gecesi doğum sahnesine yerleştirileceğini açıkladı.

Abbasa'nın İtalya Gündemi

Abbas'ın yarın Vatikan'a komşu Roma'ya geçerek İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin Orta Doğu'daki barış çabalarına nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.