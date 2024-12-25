Papa'nın Gazze Eleştirisi Üzerine İsrail Dışişleri'nden Tepki

Papa'nın Gazze Üzerine Yorumları ve Tepkiler

İsrail, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Gazze'deki durumu "savaş değil zulüm" olarak tanımlamasının ardından, Vatikan'ın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Nuncio Adolpho Yllana bakanlıkta ifade edilen hayal kırıklığı ile karşılaştı.

Papa Franciscus'un Açıklamaları

Papa, 22 Aralık'ta geleneksel pazar duasında yaptığı konuşmada, "Büyük bir acıyla Gazze'yi düşünüyorum; o kadar çok zulüm, makineli silahlarla vurulan çocuklar, bombalanan okullar ve hastaneler... Ne kadar büyük bir zalimlik." ifadelerini kullandı. 21 Aralık'ta ise benzer bir eleştiride bulunarak, "Bu, savaş değil zulümdür. Bunu söylemek istiyorum çünkü yüreklere dokunuyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Sivil Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 361 Filistinli hayatını kaybetti. Yaklaşık 107 bin 803 kişi yaralanırken, halen enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilmektedir. Sivil altyapının hedef alınması nedeniyle hastane ve eğitim kurumları da büyük zarar gördü.