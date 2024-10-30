Papua Yeni Gine'de Şiddetli Deprem Gerçekleşti

Papua Yeni Gine'de Deprem Meydana Geldi

Papua Yeni Gine'nin Kimbe kenti açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 121 kilometre kuzey açıklarıydı.

Depremin Derinliği ve Etkileri

Yaklaşık 521 kilometre derinlikte meydana gelen bu şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi. Ayrıca, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Pasifik Ateş Çemberi Üzerinde

Papua Yeni Gine, dünya genelinde depremlerin ve volkanik faaliyetlerin sıklıkla meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.