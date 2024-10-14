Pari Dukovic'in İstanbul Sergisi Uzatıldı

Pari Dukovic'in Sergisine Yoğun İlgi

Ödüllü fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic, Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 'İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu' ile sanatseverleri bekliyor. Serginin tarihi, izleyicilerden gelen yoğun ilgi nedeniyle 22 Kasım'a uzatıldı.

Sergide Yer Alan Eserler

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki Sismanogleio Megaro binasında gerçekleştirilen sergide, sanatçının fotoğrafçılık kariyerinden derlediği 74 eser sergileniyor.

Ünlü İsimlerden Etkileyici Portreler

Dukovic, Donald Trump, Mark Zuckerberg, Taylor Swift ve Lady Gaga gibi dünya çapında tanınan birçok ismin portrelerini çekti. Ayrıca, Barack Obama'nın 'A Promised Land' adlı kitabının kapağını da tasarladı.

Gelecek Planları

Sanatçı, İstanbul'daki sergisinin ardından bir sonraki sergisini Miami'de düzenlemeyi planlıyor. Tüm eserlerine ve sanatçı hakkında detaylı bilgilere paridukovic.com adresinden ulaşılabiliyor.