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Paris Emniyet Müdürlüğü Önünde Polislere Saldırı: Saldırgan Gözaltında

Paris'te Emniyet Müdürlüğü önünde polislere saldıran kişi gözaltına alındı, 2 polis yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:19
Paris Emniyet Müdürlüğü Önünde Polislere Saldırı: Saldırgan Gözaltında

Paris Emniyet Müdürlüğü Önünde Saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü önünde polis memurlarına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Olayda, 2 polis memuru hafif yaralandı. Yerel saatle 13:00 sularında yaşanan olayda, saldırgan bir kişinin 3 polis memuruna doğru koşarak saldırdığı bildirildi.

Saldırının Detayları

Saldırgan, bir polisin silahını almak için hareket etti ve diğer bir polise yüzüne yumruk atarak saldırdı. Saldırı sırasında, elinde kırık bir ayna bulunan saldırgana müdahale eden polislerden birinin eli kesilirken, diğerinin parmağı kırıldı. Saldırgan olayın ardından gözaltına alındı.

Olayla İlgili Gelişmeler

Paris Savcılığı, bu üzücü olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Henüz saldırganın polise hangi gerekçeyle saldırdığına dair bir bilgi edinilemedi. Kendini Sudan vatandaşı olarak tanıtan bu kişi, olaydan sonra bir psikiyatri uzmanı ile görüştürülecek.

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