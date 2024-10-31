Paris Mahkemesi, EURONAVAL'da İsrailli Firmalar İçin Yasak Kararını Bozdu

Mahkeme Kararı İptal Edildi

Paris Ticaret Mahkemesi, Fransa'da Milli Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin, Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a İsrailli firmaların katılımını yasaklayan kararını iptal etti.

İtiraz Değerlendirildi

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre, mahkeme ilgili firmaların 4-7 Kasım tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilecek EURONAVAL fuarına katılımının yasaklandığı karara yapılan itirazı değerlendirdi ve bu kararın söz konusu firmalara ticari ve mali zarara yol açacağına hükmetti.

Süreç ve Açıklamalar

EURONAVAL organizasyonundan yapılan açıklamada, Fransa yönetiminin İsrail delegasyonlarının 4-7 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek EURONAVAL'a stant açmadan veya ekipman sergisi yapmadan katılımını onaylayacağı belirtildi. Bu yasaktan toplamda 7 İsrailli şirket etkilenecekti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un icraatları, Fransız ulusu ve özgür dünyanın savunduğunu iddia ettiği değerler için utanç kaynağıdır." diyerek karara tepkisini dile getirmişti. Gallant, Fransa'nın İsrail savunma sanayisi firmalarına getirdiği yasakların, ülkesinin "düşmanlarına yardım ettiğini" ifade etti.

Yisrael Katz, 20 Ekim'de, Fransa'nın EURONAVAL'a İsrailli firmaların katılımını yasaklama kararına karşı Macron'a yönelik yasal ve diplomatik girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.