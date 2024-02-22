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Paris'te CIA şefinin de katılımı ile dörtlü Gazze zirvesi

ABD’nin istihbarat şefi William Burns, yarın Katarlı, Mısırlı ve İsrailli yetkililerle görüşecek. Kahire’de gerçekleşen son dörtlü toplantının ardından bu sefer Paris’te buluşacaklar.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:16
Paris'te CIA şefinin de katılımı ile dörtlü Gazze zirvesi

ABD’nin istihbarat başkanı William Burns, yarın Katarlı, Mısırlı ve İsrailli yetkililerle bir araya gelecek. Toplantıda, Gazze’de Hamas’ın elinde tuttuğu esirlerin kurtarılması için müzakereler yapılması planlanıyor. Bu haber ABD’li Axios haber sitesi tarafından verildi.

Bir kaynak ve İsrail’den bir yetkiliye göre, Axios görüşmelerin Paris’te gerçekleşeceğini duyurdu.

Habere göre ABD Başkanı Joe Biden yönetimi bir anlaşmaya varmak istediği ve Ramazan ayının başlamasına kadarki zamanda Müslümanların kutsal ayı boyunca geçici bir ateşkes yapılmasını sağlamak istedikleri belirtti. 

Ateşkes görüşmeleri yapan dört ülkenin yetkilileri, sonuç alınamayan bir toplantı için geçen hafta Mısır’ın Kahire kentinde bir araya gelmişti.

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