Paris'te Evsizlerin Olimpiyat Protestsı

Olimpiyatlar Öncesi Evsizler İsyanı

Fransa'nın başkenti Paris, 26 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunlarıyla dünya gündemine oturdu. Ancak, bu heyecanın arkasında, evsizlerin barınma sorununa dikkati çeken acı bir gerçek var.

Evsizlerin Çadır Protestosu

Başkentte yerlerinden edilen evsizler, barınma sorununa dikkat çekmek amacıyla Bastille Meydanı'nda renkli çadırlarla kamp kurdu. Yaklaşık 200 kişi, Ulusal basında yer alan haberlere göre, bu durumu protesto etme kararı aldı.

Utopia 56 ve Barınma Talebi

Yerinden edilen kişilere yardım etmeyi hedefleyen Utopia 56 derneği öncülüğünde gerçekleştirilen eylemde, hükümetin evsizleri başkent dışına çıkarmasına sert tepki gösterildi. Eylemciler, barınma sorununa acil çözüm findirilmesi çağrısında bulundu.

Yann Manzy'den Sert Eleştiri

Utopia 56'nın kurucu üyesi Yann Manzy, "(Olimpiyatlar) Bu herkes için bir kutlama değil." ifadesiyle, hükümetin organizasyon öncesi başkenti evsizlerden arındırma çabalarına karşı çıktı.

Evsizlik Sorunu Artıyor

Abbe Pierre Vakfı verilerine göre, 2022 yılında Fransa'daki evsiz sayısı önceki 10 yıllık döneme göre %130 artarak 330 bine ulaştı. 11 Ağustos'a kadar devam edecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesinde, binlerce evsizin barınma garantisi olmadan başkentten uzaklaştırıldığı bildirildi.