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Paris'te Filistin Destekçileri, İsrail'e Silah Ambargosu İçin Yürüdü

Paris'te kadın hakları savunucuları, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı silah ambargosu talep etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:33
Paris'te Filistin Destekçileri, İsrail'e Silah Ambargosu İçin Yürüdü

Paris'te Filistin Destekçisinden Silah Ambargosu Çağrısı

Fransa'nın başkenti Paris'te, kadın hakları savunucuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi amacıyla bir gösteri düzenledi. Katılımcılar, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

Gazze İçin Ateşkes Talebi

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, bir yıldan beri İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı için ateşkes talep etti. Bastille Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Gazze'deki soykırıma son verilsin!" sloganları attı.

Görsel ve Sembol Kullanımı

Göstericilerin omuzlarında kefiye ve ellerinde taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayrakları dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'de yaşamını yitiren sivillerin fotoğrafları ile anma mumları taşıyarak yas tutan katılımcılar, uluslararası topluma bir mesaj vermek istedi.

Yasmine'in Açıklamaları

Filistinli bir üniversite öğrencisi olan Yasmine, protestonun amacının Filistinli kadınlara destek vermek olduğunu belirtti. Yasmine, "Gazzeli kadınlar, 17 yıllık zorlu bir abluka altında hayatta kalmanın yollarını bize gösteriyorlar," dedi.

Charlie'nin Görüşleri

Gösteride yer alan 30 yaşındaki Charlie ise, Filistinli kadınların siyasi baskılara maruz kaldığını vurgulayarak, "İsrail'e silah satışının durdurulmasını istiyoruz," dedi. Fransa'nın bu durum karşısında sessiz kalmasının kendisini utandırdığını ifade etti.

Sonuç

Paris'teki bu gösteri, uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi hedeflerken, Filistin'in direnişine olan destek ve dayanışmayı arttırmayı amaçladı.

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