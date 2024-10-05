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Paris'te Filistin ve Lübnan Destekçileri Sokaklara Döküldü

Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:52
Paris'te Filistin ve Lübnan Destekçileri Sokaklara Döküldü

Paris'te Filistin ve Lübnan İçin Yürüyüş

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan için binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericiler, ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda buluşarak desteklerini dile getirdi.

Yürüyüş ve Sloganlar

İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırıları karşısında tepkilerini dile getiren kalabalık, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Filistin ve Lübnan bayrakları bulunan göstericiler, "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ve "Emperyalizme karşı direniş" yazılı afişler taşıdı. Kalabalık, "Yaşasın Filistin" ve "Hepimiz Beyrut'un evlatlarıyız" sloganları attı.

Kefiye ile Destek

Göstericiler, omuzlarında siyah ve kırmızı renklerde kefiye takarak İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını talep ettiler. Bazı katılımcılar, gösteri için özel olarak hazırlandıkları dikkat çekti. Elinde Kubbetu's Sahra Camisi'nin maketi ile bir kişi katılırken, başka bir gösterici ise Filistin'i temsilen karpuz maketi taşıdı.

Boykot Çağrısı

Bazı eylemciler, bir fast food zincirinin vitrinine "Filistin yaşayacak" ve "Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı çıkartmalar yapıştırarak bu markayı boykot etme çağrısında bulundu.

Göstericilerin Düşünceleri

Göstericilerden Lina Bertin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir yıldır devam etmesini "utanç verici" bulduğunu belirtti. Bertin, "Daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum. 1 yıl oldu, çok uzun bir süre. Sesimiz duyulmuyor." dedi. Diğer bir katılımcı olan fakat soyadını vermeyen Myriam, İsrail'in yayılmacı bir politika güttüğünü belirterek, batılı ülkelerin bu durumu görmezden geldiğini savundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve...

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan'a destek için gösteri düzenledi. Filistin ve Lübnan destekçileri, Paris'teki ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına tepki gösteren binlerce gösterici, Clichy Meydanı'na kadar yürüdü.

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