Paris'te Gazze'deki Soykırım Protestosu

Cumhuriyet Meydanı'nda yankılanan talepler

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Filistin destekçileri, yerel saatle 18.30'dan itibaren Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde 'Cezayir kazandı, Filistin kazanacak' ve 'Gazze'yi kurtarın, İsrail'i durdurun' yazılı afişler taşıyan göstericiler, 'Filistin, Filistinlilere ait' ve 'Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız' sloganları attı.

Aralarında Fransız milletvekilleri ve İsrailli vatandaşların da yer aldığı göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve soykırım iddialarına son verilmesini talep etti.

Göstericiler ayrıca hükümetlerinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki soykırımı durdurmak için harekete geçmesini istedi.

İsrailli göstericiler, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

İsrailli göstericinin çağrısı

İnbar Heller Algazi, 7 yıldır Fransa'da yaşadığını belirterek AA muhabirine, 'Buradayım çünkü benim için Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında hiçbir şey yapmamak veya söylememek mümkün değil.' dedi.

Algazi, İsraillilerin bölgede yaşananlara karşı sessiz kalmamalarının önemini vurguladı ve Gazze'de insanlık dışı bir durumun yaşandığına dikkat çekti. Saldırıları anlatmakta güçlük çektiğini söyleyen Algazi, 'Bu, korkunç ötesi. Üzgünüm ve endişeliyim. Sadece bir İsrailli olarak değil, bir insan olarak şu anda yükümlülüğümüz elimizden gelen her şeyi yapmak.' ifadelerini kullandı.

Algazi ayrıca tanıdığı Gazzeli ailelerin aklından çıkmadığını ve onlar için her gün dua ettiğini belirtti.