Paris'te Gazze'deki Soykırım Protestosu

Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak yaptırım ve AB müdahalesi talep etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:31
Paris'te Gazze'deki Soykırım Protestosu

Paris'te Gazze'deki Soykırım Protestosu

Cumhuriyet Meydanı'nda yankılanan talepler

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına son verilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Filistin destekçileri, yerel saatle 18.30'dan itibaren Paris'in ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde 'Cezayir kazandı, Filistin kazanacak' ve 'Gazze'yi kurtarın, İsrail'i durdurun' yazılı afişler taşıyan göstericiler, 'Filistin, Filistinlilere ait' ve 'Hepimiz Gazze'nin çocuklarıyız' sloganları attı.

Aralarında Fransız milletvekilleri ve İsrailli vatandaşların da yer aldığı göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve soykırım iddialarına son verilmesini talep etti.

Göstericiler ayrıca hükümetlerinin İsrail'e karşı yaptırım kararı almasını ve Avrupa Birliği'nin bölgedeki soykırımı durdurmak için harekete geçmesini istedi.

İsrailli göstericiler, İsrail ordusunun Gazze'de öldürdüğü Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

İsrailli göstericinin çağrısı

İnbar Heller Algazi, 7 yıldır Fransa'da yaşadığını belirterek AA muhabirine, 'Buradayım çünkü benim için Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar karşısında hiçbir şey yapmamak veya söylememek mümkün değil.' dedi.

Algazi, İsraillilerin bölgede yaşananlara karşı sessiz kalmamalarının önemini vurguladı ve Gazze'de insanlık dışı bir durumun yaşandığına dikkat çekti. Saldırıları anlatmakta güçlük çektiğini söyleyen Algazi, 'Bu, korkunç ötesi. Üzgünüm ve endişeliyim. Sadece bir İsrailli olarak değil, bir insan olarak şu anda yükümlülüğümüz elimizden gelen her şeyi yapmak.' ifadelerini kullandı.

Algazi ayrıca tanıdığı Gazzeli ailelerin aklından çıkmadığını ve onlar için her gün dua ettiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Tekin: Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi Erzurum'da Açıldı — 20 Yılda Eğitimte Devrim
2
MSGSÜ'nün “Akademi Zamanı” Sergisi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde
3
Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi
4
Gündem Özeti 18 Eylül 2025: TBMM, Kırgızistan Temasları ve TEKNOFEST
5
Powell: 50 baz puan indirim için "yaygın destek" yok — Fed 25 baz puan düşürdü
6
Sardinya, İtalya'da 'Tıbbi Yardımla Ölüm' Yasasını Onaylayan İkinci Bölge
7
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 5 tekne daha yola çıktı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa