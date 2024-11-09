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Paris'te Gazze'ye Destek Gösterisi: Protestolar ve Çağrılar

Paris'te Gazze'ye destek için düzenlenen gösteride, protestocular İsrail'in saldırılarına son verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:20
Paris'te Gazze'ye Destek Gösterisi: Protestolar ve Çağrılar

Fransa'nın Başkenti Paris'te Gazze'ye Destek Gösterisi

Paris'te, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek olmak amacıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Filistin destekçileri, Bastille Meydanı'na kadar yürüdü. Göstericiler, Filistin ve Lübnan bayraklarıyla birlikte, "Soykırımı durdurun", "İsrail'i silahlandırmaya son verin" ifadeleri yer alan afişler taşıdı.

İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Sloganlar

Yürüyüş sırasında, katılımcılar "Sömürgeci askerler defolun", "Yaşasın Filistin" gibi sloganlar attı. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve soykırımına son verilmesini talep etti.

Uluslararası Dayanışma ve Boykot Çağrıları

Etkinlikte, ülkelerin Tel Aviv hükümetine karşı yaptırımlar uygulamasını talep eden protestocular, İsrail'i destekleyen firmalara karşı boykot çağrısında bulundu. Ayrıca, kartondan yapılmış üzerinde "İnsan onuru", "İnsan hakları", "Uluslararası hukuk" ve "Birleşmiş Milletler" yazılı sembolik tabutlar taşındı.

Zack Melka'dan Sert Açıklamalar

Gösteriye katılan Yahudi Fransız vatandaşı Zack Melka, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 13 Kasım'da Paris'te katılacağı gala etkinliğine tepki gösteren afişle dikkat çekti. Afişte, "Smotrich ve Naouri Nazileri Fransa'ya hoş gelmedi. Çocuk katillerinin yeri hapishanedir, gala değil" ifadeleri yer aldı.

Melka'nın Açıklamaları

Melka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma ve yaklaşan gala etkinliğine karşı duyduğu tepkiyi dile getirerek, "Bu gala, Gazze'de Filistinlilere soykırım yapmasını teşvik eden bir Fransız-İsrailli tarafından organize ediliyor" dedi. Ayrıca, Kupfer-Naouri'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları engellediğini ifade ederek, "Hapishane olan insanları Fransa'da ağırlamak utanç verici" değerlendirmesinde bulundu.

Stadyumlarda Soykırımcı İstemiyoruz

Melka, elindeki afişteki "Amsterdam'dan Paris'e statlarımızda soykırımcılara hayır" yazısının, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'daki Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı günündeki olaylara atıfta bulunduğunu belirti. Melka, "İster Amsterdam'da olsun ister Paris'te olsun, statlarımızda soykırımcıları istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Fransa-İsrail Maçı Üzerine Talepler

Melka, Fransa'da 14 Kasım'da düzenlenecek Fransa-İsrail futbol maçının ve 13 Kasım'daki galanın iptal edilmesini istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye...

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için gösteri düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye...

Fransa'nın başkenti Paris'te, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için gösteri düzenlendi.

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