Paris'te TİKA'nın Desteklediği OECD Kentsel Gelişim Günleri Gerçekleşti

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Kentsel Gelişim Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Bu önemli etkinlikte, dünya genelinden 150'den fazla belediye başkanı, şehircilik uzmanı ve yenilikçi isim bir araya gelerek, sürdürülebilir şehirler vizyonunu değerlendirdi. Katılımcılar, kapsayıcılık, döngüsellik ve dirençlilik ilkeleri doğrultusunda kentsel geleceği şekillendirmek üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Etkinlik kapsamında, OECD'nin güncel verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Yaşanabilir kentlerin inşası, konut krizine yönelik çözümler, kaynakların verimli kullanımı, iklim değişikliğine karşı dirençli yapılar ve 2030 sonrası kalkınma hedefleri gibi birçok önemli konu gündeme alındı.

Katılımcılar, şehirlerin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yenilikçi çözümler geliştirmeye yönelik çeşitli görüşler sundu. Ayrıca, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Üç gün süren etkinliğin sonunda yayımlanan “Şehirler ve Bölgeler İçin Dirençlilik” başlıklı eylem çağrısında, yerel ve bölgesel aktörlerin, kamu, özel sektör ve sivil toplumla birlikte hareket ederek kentlerin potansiyelini ortaya çıkarması gerektiği belirtildi.

Çağrıda, dijital ve yeşil dönüşüm, iklim değişikliğiyle mücadele, konut sorunu, su yönetimi ve bölgesel eşitsizlikler gibi alanlarda yerel çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca, çok düzeyli yönetişim, kapsayıcı hizmetler, dijital araçların kullanımı ve alternatif finansman modelleri gibi konularda somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi. OECD'den bu süreçte bilgi ve analiz desteği sağlanması istendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kentsel Gelişim Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kentsel Gelişim Günleri etkinliği gerçekleştirildi.