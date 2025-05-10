Paris'te Yeni Kaledonyalı Bağımsızlık Yanlıları İçin Yürüyüş Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris, Yeni Kaledonya bağımsızlık yanlılarının serbest bırakılması için gerçekleştirilen yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yürüyüş, Paris'in Porte de Charenton metro durağı yakınlarında, yerel saatle 14.00'te başladı.

Göstericiler, Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlısı hareketin bir parçası olarak, Fransa hükümeti tarafından tutuklanan Kaledonyalıların serbest bırakılmasını talep etti. Yürüyüş boyunca, bağımsızlık yanlısı tutuklular hakkında suçlamaların düşürülmesi ve Fransa'daki tutukluların gönüllü olarak adaya gönderilmesi istendi.

Yürüyüşte, Yeni Kaledonya'daki Fransız birliklerinin adayı terk etmesi gerektiği vurgulandı. Göstericiler, "Kahrolsun sömürgecilik, yaşasın Yeni Kaledonya halkının direnişi" sloganları attı. Ayrıca, "Yeni Kaledonya ile dayanışma" yazılı pankartlar taşındı ve olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Bir eylemci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de söylediği "Sömürgecilik, insanlığa karşı bir suçtur" cümlesinin yazılı olduğu tişörtle yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte konuşan Kanaklar Hareketinin Sekreteri İabe Lapacas, 1931 yılında burada düzenlenen "Uluslararası Sömürge Sergisi"ne dikkat çekerek, o dönemde Fransa'nın kolonilerindeki zenginlikleri sergilediğini ifade etti.

Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs 2024'te patlak veren olaylarla ilgili olarak, Fransa hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı reformları protesto etmişti. Bu olaylar, Fransız güvenlik güçleri tarafından güç kullanılarak bastırılmış ve 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'da tutuklu bulunan Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlılarının serbest bırakılması için başkent Paris'te yürüyüş yapıldı.