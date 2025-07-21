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PARS ALPHA: Türk Silahlı Kuvvetleri için İhracat Kapılarını Aralıyor

PARS ALPHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ile imzalanan sözleşmesi, ihracat potansiyelini artırıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:21
PARS ALPHA: Türk Silahlı Kuvvetleri için İhracat Kapılarını Aralıyor

PARS ALPHA: İhracat İçin Heyecan Verici Fırsatlar

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı, imzalanan ilk sözleşmenin ardından ihracat başarı hikayesine dönüşmek üzere. FNSS Savunma Sistemleri Yurt İçi Programlar Direktörü Kerem Kaplan, bu önemli projenin Türkiye'nin savunma sanayisinde elde edeceği başarılar açısından büyük heyecan yarattığını belirtti.

İhracatın Önemi ve Beklentiler

PARS ALPHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak olması, yalnızca ulusal savunma için değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da büyük bir avantaj sağlıyor. Kaplan, "Biz çok heyecanlıyız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanacağı gün için. Umarım bu anlaşma, yurt dışı pazarlarına açılmamıza yardımcı olur" şeklinde konuştu.

FNSS Savunma Sistemleri, bu projeyle birlikte hem yurtiçinde hem de yurtdışında önemli bir satış başarısına ulaşmayı hedefliyor. Türk savunma sanayisi, yerli ve milli teknolojilerle dünya pazarında kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

Bu gelişmeler ışığında, PARS ALPHA'nın ihracat potansiyeli ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan iş birlikleri, yalnızca savunma sanayisini değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

İlk sözleşmesi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik imzalanan PARS ALPHA 8x8 Yeni...

İlk sözleşmesi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik imzalanan PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı, ihracat başarısı hedefliyor. FNSS Savunma Sistemleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) PARS ALPHA'yı sergileyecek.

İlk sözleşmesi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik imzalanan PARS ALPHA 8x8 Yeni...

İlk sözleşmesi bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacına yönelik imzalanan PARS ALPHA 8x8 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı, ihracat başarısı hedefliyor. FNSS Savunma Sistemleri, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) PARS ALPHA'yı sergileyecek.

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