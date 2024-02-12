Paşinyan'dan AB'ye mesaj: Ermenistan, AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır

Başbakan Paşinyan, "The Telegraph" gazetesinin muhabiri Roland Oliphant'la yaptığı ve Facebook sayfasında paylaştığı röportajda, gündemle ilgili soruları cevapladı. Muhabirin, Ermenistan'ın ileride NATO üyesi olmayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında Paşinyan, ülkesinin Rusya ile güvenlik alanındaki işbirliğine karşı olmadığını fakat savunma alanındaki tercihlerini çeşitlendirmek için çalışmalar yaptığını belirtti.

Paşinyan, ülkesinin güvenlik alanında birkaç ülke ile işbirliği yaptığını söyleyerek, "ABD, Fransa, Hindistan ya da AB ile güvenlik ilişkilerimiz doğal olarak Rusya'ya karşı değil ancak geçmişte sahip olduğumuz güvenlik ilişkileri güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamıyor." diye konuştu. Başbakan Paşinyan, ülkesinde NATO'ya üyelik meselesinin ve tartışmasının gündemde olmadığını, var olan "Bireysel Ortaklık Eylem Planı"nın üyelik içermeyen yeni bir ortaklık biçimine dönüştürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Paşinyan, şimdilik yasal olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) içinde olduklarını ancak bu blok stratejisinin uzun vadede Ermenistan'ın menfaatlerine uygun olup olmadığı konusunda tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı, son zamanlarda en önemli mesele olan Gürcistan'ın AB'ye aday ülke olmasıyla ilgili olarak, göreve geldiğinden önce ülkesinin Birlik ile Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzaladığına, anlaşmanın uygulanma aşamasında ilişkileri güçlendirdiklerine dikkat çekerek, "Ermenistan, AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır." dedi.

Paşinyan, muhabirin 1 Şubat'tan itibaren Roma Statüsü'nü onayladıkları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmen katıldıkları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı çıkarılan yakalama emrinin, Putin'in Erivan'a gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna, UCM üyeliğinin Ermenistan'ın güvenlik düzeyini artırmak için verilen bir karar olduğunu, bahsi geçen yakalama emrinin Ermenistan mahkemeleri tarafından yasal olarak değerlendirilmesi gerektiğini, kendisinin bu konuda yetkili olmadığını ve görevde olan devlet başkanlarının dokunulmazlıklarının bulunduğuna dair hukuki görüşler olduğunu söyledi.