Paşinyan'dan AB'ye mesaj: Ermenistan, AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) ile aralarında Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzaladıklarını söyleyerek, Ermenistan'ın AB ile ilişkilerini güçlendirdiklerini ifade etti. Paşinyan, Ermenistan'ın AB'ye olan yakınlığını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaya istekli olduğunu açıkladı.

Paşinyan'dan AB'ye mesaj: Ermenistan, AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır
Yayın Tarihi:

Başbakan Paşinyan, "The Telegraph" gazetesinin muhabiri Roland Oliphant'la yaptığı ve Facebook sayfasında paylaştığı röportajda, gündemle ilgili soruları cevapladı. Muhabirin, Ermenistan'ın ileride NATO üyesi olmayı planlayıp planlamadığı sorusu karşısında Paşinyan, ülkesinin Rusya ile güvenlik alanındaki işbirliğine karşı olmadığını fakat savunma alanındaki tercihlerini çeşitlendirmek için çalışmalar yaptığını belirtti.

Paşinyan, ülkesinin güvenlik alanında birkaç ülke ile işbirliği yaptığını söyleyerek, "ABD, Fransa, Hindistan ya da AB ile güvenlik ilişkilerimiz doğal olarak Rusya'ya karşı değil ancak geçmişte sahip olduğumuz güvenlik ilişkileri güvenlik ihtiyaçlarımızı karşılamıyor." diye konuştu. Başbakan Paşinyan, ülkesinde NATO'ya üyelik meselesinin ve tartışmasının gündemde olmadığını, var olan "Bireysel Ortaklık Eylem Planı"nın üyelik içermeyen yeni bir ortaklık biçimine dönüştürülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Paşinyan, şimdilik yasal olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) içinde olduklarını ancak bu blok stratejisinin uzun vadede Ermenistan'ın menfaatlerine uygun olup olmadığı konusunda tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı, son zamanlarda en önemli mesele olan Gürcistan'ın AB'ye aday ülke olmasıyla ilgili olarak, göreve geldiğinden önce ülkesinin Birlik ile Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması imzaladığına, anlaşmanın uygulanma aşamasında ilişkileri güçlendirdiklerine dikkat çekerek, "Ermenistan, AB'ye mümkün görüldüğü ölçüde yakınlaşmaya hazır." dedi.

Paşinyan, muhabirin 1 Şubat'tan itibaren Roma Statüsü'nü onayladıkları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmen katıldıkları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı çıkarılan yakalama emrinin, Putin'in Erivan'a gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna, UCM üyeliğinin Ermenistan'ın güvenlik düzeyini artırmak için verilen bir karar olduğunu, bahsi geçen yakalama emrinin Ermenistan mahkemeleri tarafından yasal olarak değerlendirilmesi gerektiğini, kendisinin bu konuda yetkili olmadığını ve görevde olan devlet başkanlarının dokunulmazlıklarının bulunduğuna dair hukuki görüşler olduğunu söyledi.

Öne Çıkanlar
Akaryakıtı ucuza getirmenin kısa yolu! Bunu yapana 150 TL'lik indirim anında yüklenecek Akaryakıtı ucuza getirmenin kısa yolu! Bunu yapana 150 TL'lik indirim anında yüklenecek
Hastanelerde Çalışma Fırsatı! İŞKUR, KPSS’siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı Yayınladı! İşte Başvuru Detayları Hastanelerde Çalışma Fırsatı! İŞKUR, KPSS’siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı Yayınladı! İşte Başvuru Detayları
Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor Beyaz eşyasını uygun fiyata almak isteyenler o markete koşacak! 21 Şubat’ta indirim başlıyor
Çok Okunanlar
Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Çalışan herkese tazminat hakkı doğdu! e-Devlet'ten kontrol edin: Binlerce liralık alacağınız var Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu Gökhan Zan, TİP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Benzine 2,56 TL zam geliyor: Gelen zamla benzin ilk defa 45 TL sınırına ulaşmış olacak Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret takvimi: Önce Birleşik Arap Emirlikleri ardından Mısır'ı ziyaret edecek İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu İzmir'de taksi şoförüne saldırı dehşeti: Yeniden bir taksici saldırıların hedefi oldu