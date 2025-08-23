DOLAR
Paşinyan: Karabağ Hareketi Ermenistan'ın Bağımsızlığını Tehlikeye Atıyor

Paşinyan, 23 Ağustos 1990 Bildirgesi yıldönümünde Karabağ hareketinin sürdürülmesinin Ermenistan'ın bağımsızlığını yok edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 13:14
Başbakanın 23 Ağustos açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 23 Ağustos 1990'da kabul edilen Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin yıldönümü dolayısıyla halka yazılı bir açıklama yaptı.

Paşinyan, bildirgenin dönemin siyasi ve entelektüel ortamının ruhunu yansıttığını ve Sovyetler Birliği'nin şekillendirdiği çatışmacı vatanseverlik anlayışının Karabağ hareketine zemin hazırladığını ifade etti.

Paşinyan, "Başbakan olarak tüm bilgileri analiz ettikten sonra vardığım kanaat şudur: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok eder."

Başbakan, ülkenin geleceği için Ermenistan'ın bağımsızlığını koruma ve hayata geçirme stratejisini seçtiklerini vurgulayarak, bu çerçevede Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl çözümün mümkün hale geldiğini, Türkiye ile gerçek bir diyalog gündeminin ortaya çıktığını ve Gürcistan ile İran ile ilişkilerin derinleşmesi gerektiğini belirtti.

Metinde ayrıca, Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nde Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu ileri sürüldüğü ve ülkenin anayasasında bildirgeye atıfta bulunulduğu; Azerbaycan'ın ise barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasının değiştirilmesi gerektiğini şart koştuğu kaydedildi.

