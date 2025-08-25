DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,45%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.587.006,57 0,66%

PASOK Lideri Andrulakis'ten Meclis'e Gazze Çağrısı

PASOK lideri Nikos Andrulakis, Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis'e mektup göndererek Meclis'in Gazze gündemiyle toplanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 22:14
PASOK Lideri Andrulakis'ten Meclis'e Gazze Çağrısı

PASOK Lideri Andrulakis'ten Meclis'e Gazze Çağrısı

Talebin Detayı

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Andrulakis, Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis'e gönderdiği mektupta Meclis Genel Kurulu'nun Gazze gündemiyle toplanmasını talep etti. Talep, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine dayanıyor.

Mektupta Vurgulanan Noktalar

Andrulakis mektubunda Gazze'deki trajediye atıfta bulunarak durumun aylardır kritik olduğunu belirtti ve "Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce insanın hayatını kaybettiğine" dikkati çekti.

Andrulakis ayrıca şunları söyledi: "Başbakan Netanyahu'nun kendi ifade ettiği üzere İsrail Silahlı Kuvvetleri operasyonlarının amacı artık net. Tek bir amaçları var, Gazze Şeridi'nin tamamen boşaltılması, Filistinlilerin buradan çıkarılması. Bu da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin mevcut tanımına göre etnik temizlik eylemi teşkil etmektedir."

Talebin Amaçları

Andrulakis, Filistin'de iki devletli çözümün, barışçıl bir şekilde birlikte yaşamanın tek yol olduğunu vurguladı. Ardından Parlamento Başkanı'na yönelik talebini şu sözlerle açıkladı:

"Tüm bu nedenlerle ve Gazze'deki son trajik gelişmelerin ardından sizden Meclis Genel Kurulunu Filistin'deki durumu tartışmak üzere, Yunanistan Parlamentosu'nu 22 Aralık 2015 tarihli Filistin devletinin tanınmasının teşvikine yönelik kararının teyit edilip güncellenmesi ve doğrudan barış görüşmelerinin hemen başlatılması için her türlü çabanın gösterilmesi amacıyla toplanmaya çağırmanızı talep ediyorum."

Andrulakis'in bu çağrısı, Parlamento gündeminde Gazze ve Filistin meselesinin yeniden ele alınması yönünde siyasi baskıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu