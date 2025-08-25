PASOK Lideri Andrulakis'ten Meclis'e Gazze Çağrısı

Talebin Detayı

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Andrulakis, Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis'e gönderdiği mektupta Meclis Genel Kurulu'nun Gazze gündemiyle toplanmasını talep etti. Talep, Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine dayanıyor.

Mektupta Vurgulanan Noktalar

Andrulakis mektubunda Gazze'deki trajediye atıfta bulunarak durumun aylardır kritik olduğunu belirtti ve "Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce insanın hayatını kaybettiğine" dikkati çekti.

Andrulakis ayrıca şunları söyledi: "Başbakan Netanyahu'nun kendi ifade ettiği üzere İsrail Silahlı Kuvvetleri operasyonlarının amacı artık net. Tek bir amaçları var, Gazze Şeridi'nin tamamen boşaltılması, Filistinlilerin buradan çıkarılması. Bu da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin mevcut tanımına göre etnik temizlik eylemi teşkil etmektedir."

Talebin Amaçları

Andrulakis, Filistin'de iki devletli çözümün, barışçıl bir şekilde birlikte yaşamanın tek yol olduğunu vurguladı. Ardından Parlamento Başkanı'na yönelik talebini şu sözlerle açıkladı:

"Tüm bu nedenlerle ve Gazze'deki son trajik gelişmelerin ardından sizden Meclis Genel Kurulunu Filistin'deki durumu tartışmak üzere, Yunanistan Parlamentosu'nu 22 Aralık 2015 tarihli Filistin devletinin tanınmasının teşvikine yönelik kararının teyit edilip güncellenmesi ve doğrudan barış görüşmelerinin hemen başlatılması için her türlü çabanın gösterilmesi amacıyla toplanmaya çağırmanızı talep ediyorum."

Andrulakis'in bu çağrısı, Parlamento gündeminde Gazze ve Filistin meselesinin yeniden ele alınması yönünde siyasi baskıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.