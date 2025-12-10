DOLAR
Patnos'ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Etkinliği

Patnos'ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinliği düzenlendi; öğrenciler şiir, oratoryo, drama ve koro ile insan haklarının evrenselliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:05
Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Patnos Alpaslan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma programı, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve yoğun protokol katılımıyla insan haklarının evrensel önemine dikkat çekti.

Protokol katılımı

Programa Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Patnos Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ile çok sayıda kurum temsilcisi ve davetli katıldı.

Öğrenci gösterileri ve sahne performansları

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı sanatsal ve edebi çalışmalarla zenginleşti. Patnos Fatih Kız Meslek ve Teknik Lisesi öğrencileri, 'Eşitliğin Senfonisi' temalı 'İnsan İnsan' şarkısı eşliğinde duygu dolu bir sinevizyon sundu.

Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencileri 'İnsanın İlk Sesi' adlı oratoryoyla sahne alırken, Süphan Ortaokulu öğrencileri Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' eserinden esinlenerek hazırladıkları etkileyici oratoryo ile beğeni topladı.

Programda ayrıca Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Özer'in seslendirdiği 'İnsanla Güzel' adlı şiir dinletisi ilgiyle dinlendi. Kiptaş Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği 'Gölgeler ve Gerçekler' adlı drama gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kapanış ve ödül töreni

Etkinlik, Süphandağı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı koro dinletisiyle müzikal bir kapanışa ulaştı. Programın sonunda, Dünya İnsan Hakları Günü konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler takdim edildi.

