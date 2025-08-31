Payas'ta İki Arkadaşın Bayraktar TB2 Ahşap Maketi Tamamlandı
26 yaşındaki iki tasarımcı 30 günde maketi hazırladı
Hatay'ın Payas ilçesinde, milli savunma sanayisine ilgi duyan 26 yaşındaki Mehmet Samet Keskin ve Recep Tayyip Yüksekdağ, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ahşap maketini tasarlamak için bir araya geldi.
İkili, projeyi ortaklaşa yürüttü ve maket, yaklaşık 30 günlük çalışma sonucu tamamlandı.
Hazırlanan SİHA maketi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde sergilenmeye başlandı.