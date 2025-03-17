Pazarcılardan Karabağlar Belediyesi'ne Tepki: Katı Atık Ücretine Karşı Eylem

İzmir Pazarcılarından Karabağlar Belediyesi'ne Tepki

İzmir'in Karabağlar Belediyesi, pazar yerlerindeki tezgahlardan katı atık bedeli talep etmesi üzerine pazarcı esnafı tarafından protesto edildi. Esnaf, belediye önünde bir araya gelerek durumu karşısında tepkilerini dile getirdi.

Belediye Başkanı ile Görüşme Talebi

Karabağlar Belediyesi önünde toplanan pazarcılar, Belediye Başkanı Helin İnay Kınay ile görüşmek istedi. Ancak, Başkan’ın kendileriyle görüşmediğini ifade eden esnaf, meyve ve sebzeleri belediye binası önüne dökerek protestolarını gerçekleştirdi.

Gergin Anlar ve Güvenlik Önlemleri

Protesto sırasında zabıta ekipleri ile pazarcı esnafı arasında gerginlik yaşandı. Olayların büyümemesi için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Ücret Talebinin Hukuki Dayanağı

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, daha önce belediye yönetimi ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Pazar yerlerinden böyle bir ücret talep etmeleri yönetmeliklere aykırıdır. Bunu defalarca iletmemize rağmen, belediyenin kaynağı olmadığını öne sürerek bu bedeli talep etmeye devam ediyorlar." dedi.

Mağduriyet ve Hukuki Süreç

Acar, uygulamanın bu yıl başladığını ve İzmir'deki bazı diğer ilçe belediyelerinin de benzer uygulamaları geri çektiğini ifade ederek, "Karabağlar Belediyesi ısrarla uygulamaya devam ediyor. Haftanın 5 günü tezgah açan pazarcılardan ortalama 280 bin lira talep ediliyor." diye konuştu.

Esnaf, belediye veznesine başka bir borçlarını ödemeye geldiğinde, katı atık bedeli nedeniyle “borcu yoktur” kağıdı alamadıklarını belirtti. "Hukuki süreç başlattık, yargıya güveniyoruz. Emsal kararlar var. Belediye başkanıyla görüşüp durumu anlatmak için bir araya geldik ancak kötü muameleyle karşılaştık." ifadelerini kullandı. Acar, Karabağlar'daki pazarcıların mağduriyetlerinin giderilmesini ve kararın iptal edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin pazar yerlerindeki tezgahlardan katı atık bedeli talep etmesine tepki gösteren pazarcı esnafı, belediye önünde eylem yaptı. Belediye Başkanı Helin İnay Kınay'ın kendileri ile görüşmeyi kabul etmediğini belirten esnaf meyve ve sebzeleri belediye binası önünde dökerek durumu protesto etti. Protesto sırasında zaman zaman zabıta ve esnaf arasında gerginlik de yaşandı.

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nin pazar yerlerindeki tezgahlardan katı atık bedeli talep etmesine tepki gösteren pazarcı esnafı, belediye önünde eylem yaptı. Belediye Başkanı Helin İnay Kınay'ın kendileri ile görüşmeyi kabul etmediğini belirten esnaf meyve ve sebzeleri belediye binası önünde dökerek durumu protesto etti. Protesto sırasında zaman zaman zabıta ve esnaf arasında gerginlik de yaşandı.