Pazaryeri’nde Mobil Kan Bağışı Seferberliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde mobil kan bağışı aracıyla düzenlenen kampanyada vatandaşlar gün boyu kan vererek Kızılay’a destek verdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:41
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Çarşı Meydanı’na konuşlandırılan mobil kan bağışı aracında vatandaşlar örnek bir dayanışma gösterdi.

Kampanya ve katılım

Türk Kızılayı Eskişehir Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Gün boyunca süren kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken, birçok vatandaş gönüllü olarak kan vererek Kızılay’ın yürüttüğü çalışmalara katkıda bulundu.

Yetkililerden teşekkür ve bilgilendirme

Yetkililer, düzenli kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek Pazaryeri halkına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Kampanya kapsamında toplanan kanların, ihtiyaç sahibi hastalar için büyük önem taşıdığı vurgulanırken, benzer etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

