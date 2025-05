Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan Uzman Çavuş Karadağ'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın acı haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.

Şehidin Tandoğan köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Karadağ'ın şehadet haberini ailesine iletti. Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, şehidin yakınlarıyla bir araya gelerek başsağlığı diledi ve teselli etmeye çalıştı.

Türk bayrağının asıldığı şehidin baba ocağında aile bireyleri taziyeleri kabul etti. Şehidin yakını Ömer Akyol, basına yaptığı açıklamada acı bir olay yaşadıklarını ifade etti.

"Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." diyen Akyol, şu sözlerle devam etti: "Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Bu uğurda nice şehitler verdik. Her zaman devletimizin yanındayız. Devletimizin verdiği tüm görevlerde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Vatan sağ olsun. Allah'a hamd ediyoruz, böyle bir mertebeye ulaşılmıştır. Şehitler her zaman Allah'ın izniyle sağdırlar ve cennetle müjdelenmiş kişilerdir. Şehidimiz 6 ay önce nişanlanmıştı. Nasip olsaydı yazın düğün düşünüyorduk ama takdiri ilahi böyleymiş. Şehitlerimiz her zaman Türk halkının yüreğinde olacak. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı.