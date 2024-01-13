Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 asker şehit oldu

Teröristlerin Pençe Kilit bölgesine yaptığı taciz ve sızma girişimine karşı 9 askerimiz şehit düştü. Çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 asker şehit oldu
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Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 askerimizin şehit olduğu haberini paylaştı. Yerlikaya açıklamasında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde üs bölgesine sızma girişiminde olan teröristlerin çıkardığı sıcak çatışmada 9 askerin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerlikaya çatışmada yaralanan 1 askerin de müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

OPERASYONDA 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ 

9 askerin şehit olduğu Pençe-Kilit bölgesinde operasyonların devam ettiği ve teröristlerle mücadelede 15 terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı mesajı gönderildi.

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