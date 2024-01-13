Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 9 asker şehit oldu

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 askerimizin şehit olduğu haberini paylaştı. Yerlikaya açıklamasında Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde üs bölgesine sızma girişiminde olan teröristlerin çıkardığı sıcak çatışmada 9 askerin şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerlikaya çatışmada yaralanan 1 askerin de müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

OPERASYONDA 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9 askerin şehit olduğu Pençe-Kilit bölgesinde operasyonların devam ettiği ve teröristlerle mücadelede 15 terör örgütü üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı mesajı gönderildi.