Pençe-Kilit Operasyonu: 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

PKK'lı Teröristlere Ağır Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, bu operasyonun milletimizden aldığı güçle kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Açıklamalar

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek," ifadesiyle operasyonun süreceği vurgulandı.