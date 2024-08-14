Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Başarı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde, bu sabah 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Bakanlık, operasyonlar sayesinde terörün kaynağında yok edilerek güvenliğin artırılacağını ifade etti.

Kalabalık bir terörist alanında yürütülen operasyonlar sırasında, yapılan tespitlerle birlikte teröristlerin etkisiz hale getirildikleri aktarılmakta. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu mücadeleye devam edeceğini belirtti.