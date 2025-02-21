Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit oldu. MSB'den taziye mesajı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 08:56
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Bir Asker Şehit Oldu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Acı Kayıp

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Şehit Askerin Kimliği

MSB'nin 20 Şubat 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu kahraman silah arkadaşlarıyla birlikte görev yaptığı sırada BTÖ mensuplarıyla çatışmaya girmiştir. Bu çatışmada hayatını kaybeden Uslu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu geçmişine yeni bir şehit eklemiştir.

Taziye Mesajı

Bakanlık, bu üzücü olay için başsağlığı mesajı yayımlarken, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerini kullandı.

Şehit Mustafa Uslu'nun cenaze töreni ve detaylar ilerleyen saatlerde kamuoyuna açıklanacaktır.

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