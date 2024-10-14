Pençe-Kilit Operasyonu'nda Ele Geçirilen Mühimmat ve Malzemeler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Önemli Ele Geçirimler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı resmi açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmakta kararlıdır. Arama tarama faaliyetlerinde PKK terör örgütüne ait çok sayıda materyal ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ele Geçirilen Malzeme Detayları

Açıklanan bilgilere göre, ele geçirilen mühimmat ve diğer malzemeler şunlardır:

1 adet SA-7 güdümlü hava savunma silahı

2 adet 14,5 milimetre Doçka makineli tüfek

2 adet 23 milimetre Doçka makineli tüfek

1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 22 şarjör

10 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve 4 şarjör

15 adet el bombası

4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

13 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı

1800 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı

6 bin 600 adet hafif silah mühimmatı

57 adet 60 milimetre havan mühimmatı

2 adet drone ve diğer malzemeleri

Çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme

Bu başarılı operasyonlar, terörle mücadeledeki kararlılığı pekiştirirken, bölge güvenliğinin sağlanması yönünde önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.