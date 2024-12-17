Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

MSB Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu.

Mağara Tespit Edildi

Açıklamada, bölgedeki arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristler tarafından barınma ve sığınma amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiği ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Ele geçirilen ve kullanılamaz hale getirilen malzemeler arasında şu silahlar yer aldı:

SA-16 Igla hava savunma füzesi

2 AT-4 tanksavar silahı füzesi

Konkurs tanksavar füzesi

RPG-7 roketatar

Tüfek tipi bombaatar

Dragunov keskin nişancı tüfeği

7,62 mm PKMS makinalı tüfek

M-16 piyade tüfeği

2 AK-47 piyade tüfeği

Av tüfeği

Tabanca

3 el bombası

Çok sayıda 7,62 mühimmat ve Doçka mühimmatı

7 el yapımı patlayıcı düzeneği

Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası

PTZ kamera

2 RPG-7 roketatar dürbünü

3 silah üstü gündüz görüş dürbünü

2 el dürbünü

2 rüzgar ölçer

3 lazer mesafe ölçer

2 lazer işaretleyici

8 telsiz

Pusula

GoPro kamera

Fotoğraf makinesi ve tripodu

3 muhtelif alıcı

Hilti

Dizüstü bilgisayar

Televizyon

Bu operasyon, terörist faaliyetlerinin engellenmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.