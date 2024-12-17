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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:39
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

MSB Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu.

Mağara Tespit Edildi

Açıklamada, bölgedeki arama ve tarama faaliyetleri esnasında teröristler tarafından barınma ve sığınma amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiği ifade edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Ele geçirilen ve kullanılamaz hale getirilen malzemeler arasında şu silahlar yer aldı:

  • SA-16 Igla hava savunma füzesi
  • 2 AT-4 tanksavar silahı füzesi
  • Konkurs tanksavar füzesi
  • RPG-7 roketatar
  • Tüfek tipi bombaatar
  • Dragunov keskin nişancı tüfeği
  • 7,62 mm PKMS makinalı tüfek
  • M-16 piyade tüfeği
  • 2 AK-47 piyade tüfeği
  • Av tüfeği
  • Tabanca
  • 3 el bombası
  • Çok sayıda 7,62 mühimmat ve Doçka mühimmatı
  • 7 el yapımı patlayıcı düzeneği
  • Konkurs dürbünü ve yönlendirme kumandası
  • PTZ kamera
  • 2 RPG-7 roketatar dürbünü
  • 3 silah üstü gündüz görüş dürbünü
  • 2 el dürbünü
  • 2 rüzgar ölçer
  • 3 lazer mesafe ölçer
  • 2 lazer işaretleyici
  • 8 telsiz
  • Pusula
  • GoPro kamera
  • Fotoğraf makinesi ve tripodu
  • 3 muhtelif alıcı
  • Hilti
  • Dizüstü bilgisayar
  • Televizyon

Bu operasyon, terörist faaliyetlerinin engellenmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

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