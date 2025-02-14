Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Kritik Başarı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda teröristlere ait önemli malzemeler ele geçirildi. Tespit edilen bir mağarada, terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoda, arama tarama faaliyetlerinin detayları aktarıldı. Videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler yer aldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Mağarada yapılan aramada teröristlerin kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi."

Bu operasyon, bölgedeki terör unsurlarıyla mücadele için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.