Pençe Kilit Operasyonunda Arama Tarama Faaliyetleri

MSB'den Yeni Görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit bölgesinde süregelmekte olan arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine dair güncel görüntüler paylaştı.

Kahraman Komandolarımız Görevde

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerle Desteklenen Mesaj

Paylaşımda, aynı zamanda operasyon bölgesinden elde edilen görüntüler de dikkat çekti. Bu görüntüler, komandoların yürüttüğü görevlerin ciddiyetini ve yürütülen faaliyetlerin önemini ortaya koyuyor.