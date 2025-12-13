DOLAR
Pendik Sahilinde 100 Metre Arayla İki Şüpheli Ölüm

Pendik sahilinde yaklaşık 100 metre arayla iki genç erkek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Polis bağlantıyı araştırıyor, otopsi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:56
Pendik sahilinde birbirine yaklaşık 100 metre mesafede iki ayrı noktada, iki genç erkeğin şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi bölgeyi alarma geçirdi.

İlk olay: Kayalıklarda bulunan ceset

İlk ihbar, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların bildirmesi üzerine kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde geldi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kayalıklar arasında genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Cenaze, detaylı incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İkinci olay: Parktaki araçta hareketsiz bulunan kişi

İlk olayın yaklaşık 100 metre ilerisinde, sahilin karşısındaki bir parkta devriye gezen polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa GBT yapmak istedi. Ekiplerin aracın camını tıklatması üzerine, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, ön sağ koltukta bulunan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve otopsi

İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde olabileceği iddia edilirken, her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis ekipleri, olayların birbirine bağlantılı olup olmadığını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

