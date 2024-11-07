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Pendik'te Börekçide Taciz Kavgası: Sanıkların Yargılanmasına Başlandı

Pendik'te börekçi çalışanının taciz iddiasıyla çıkan kavga sonrası sanıklar yargılanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:04
Pendik'te Börekçide Taciz Kavgası: Sanıkların Yargılanmasına Başlandı

Pendik'te Taciz Olayı Sonrası Kavga

Pendik'teki bir börekçide sipariş dağıtan çalışanının müşteri olan kadına taciz mesajı gönderdiği iddiasıyla çıkan kargaşa nedeniyle sanıkların yargılanmasına başlandı. Olay, 3 Eylül tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ile gündeme geldi.

Duruşmada Yaşananlar

Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ömer Demir katıldı. Müşteki sanıklar Uğur B. ve İbrahim Demir, müşteki Burçin B. ile birlikte duruşmada hazır bulundular ve tarafların avukatları da oradaydı.

Sanıkların Savunmaları

Tutuklu sanık Ömer Demir, olay günü Uğur B.'nin dükkana girdiğinde selam verdiğini belirterek, ardından kardeşi İbrahim Demir'in aldığı yarayı görünce bıçak kullanmak zorunda kaldığını ifade etti. Ömer Demir, olayın sona ermesinin ardından Burçin B.'den özür dilediğini ve kendisine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Müşteki sanık Uğur B., olayla ilgili olarak börekçiye yalnızca konuşmaya gittiğini vurgulayarak, İbrahim Demir'in kendisine cinsellik üzerine mesajlar gönderdiğini iddia etti. Uğur B. olay anında bıçaklandığını ve çok kan kaybettiğini belirtti.

İbrahim Demir, Burçin B.'ye gönderdiği mesajın yanlış anlaşıldığını ve bu durumu bilmediğini ileri sürerek olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi.

Burçin B.'nin Açıklamaları

Müşteki Burçin B., sınıf arkadaşlarının oğlunun doğum gününü börekçide kutlamak gibi özel bir durum yaşadığını ifade ederek, İbrahim Demir’in evli olduğu gerçeğini bilmemesinin imkansız olduğunu belirtti. Durumun basit bir kavganın ötesinde, kendisi ve eşinin masumiyetini tehlikeye attığını vurguladı.

Ara Karar ve İddianame

Hakim, Ömer Demir’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Hazırlanan iddianamede, İbrahim Demir’in cinsel tacizden, Ömer Demir’in ise silahla kasten yaralama suçundan yargılanacağı ifade edildi.

İbrahim Demir, yürütülen ayrı bir davada, cinsel taciz suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapse mahkum olmuştu.

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