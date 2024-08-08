Pendik'te İETT Otobüsü Bina Çarptı, Güçlendirme Çalışmaları Tamamlandı

Pendik'te Hafif Yaralılar ve Güçlendirme Çalışmaları

Pendik'teki Orhangazi Mahallesi'nde bir İETT otobüsü, dün akşam saatlerinde Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken önce bir yük taşıma motosikletine, ardından 4 katlı bir apartmanın girişindeki berber dükkanına çarptı. Olayın ardından, binanın güvenliği için güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Güçlendirme Önlemleri Alındı

Çalışmalar kapsamında, berber dükkanına 4 çelik destek kolonu yerleştirildi. Ekiplerin kolon yerleştirme işlemi tamamlanmasının ardından, otobüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan 6 kişinin hastanede tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi. Olay yerine intikal eden polis, itfaiye, sağlık hizmetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

Olayın Detayları

Çarpmanın ardından, kazanın yaşandığı binanın destek kolonunda hasar meydana geldiği için bina tedbir amacıyla boşaltıldı ve apartmanın elektrik, su ve doğalgaz hizmetleri kesildi. Yaşanan bu talihsiz olay, mahallede kaygıya neden oldu.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.

Pendik'te binaya çarpan İETT otobüsü, apartmandaki güçlendirme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla çekildi.