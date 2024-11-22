Pendik'te İETT Otobüsünde Yangın Çıktı, Kısa Sürede Söndürüldü

Pendik'te meydana gelen yangın, bir İETT otobüsünü etkisi altına aldı. Cevizli-Pendik seferini gerçekleştiren ve içinde yolcu bulunmayan otobüs, 34 HD 3110 plakalı aracın sürücüsü Zeynel T tarafından kullanılan sırada yanık kokusu alınması üzerine hemen kenara çekildi.

Olay, D100 kara yolunun Tavşantepe mevkiinde gerçekleşti. Sürücü, acil olarak durdurduğu otobüsün yanışını fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının daha fazla büyümeden söndürülmesini sağladı. Yangının, otobüsün tekerinden başladığı belirlenirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cevizli-Pendik seferini yapan, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.