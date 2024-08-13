Pendik'te Kamyonet Kazası: 2 Yaralı

Pendik’te Sebze Yüklü Kamyonetin Devrilmesi Sonucu İki Yaralı

Pendik’te meydana gelen kazada, sebze yüklü bir kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Olay, Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

34 DU 1032 plakalı kamyoneti kullanan M.T., seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybedip devirdi. Kazanın etkisiyle sürücü M.T. ve yanındaki M.K., aracın içinde sıkıştı.

İtfaiye ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü ve yolcuyu bulunduğu yerden çıkardı.

Acil Tedavi ve Kaza Sonrası Durum

M.T. ve M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları, devrilen kamyonetteki sebzeleri topladı. Ekipler, kaza sonrası devrilen aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırdı.