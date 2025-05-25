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Pendik'te Kaza Sonrası Otomobilde Yangın Çıktı

Pendik'te meydana gelen kazada, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:38
Pendik'te Kaza Sonrası Otomobilde Yangın Çıktı

Pendik'te Kaza Sonrası Otomobilde Yangın Çıktı

Pendik'te, Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde gerçekleşen bir kazada, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilde yangın çıktı. Olay, otomobilin ön kısmında meydana gelen kaza sonrası aracın motor bölümünden alevlerin yükselmesi üzerine gelişti.

Kaza sonrası hemen bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı bir müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak olay sonucu araçta önemli düzeyde hasar meydana geldi.

Yaralanan ya da başka bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin...

Pendik Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi'nde kaza yapan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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