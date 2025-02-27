Pendik'te Kira Zammı Tartışması Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Pendik'te, kira zammı tartışması kanlı bir çatışmaya dönüştü. Orhangazi Mahallesi Kafiye Sokak'ta ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan tartışma sonucunda 3 kişi bıçakla yaralandı.

İlk bilgilere göre, iki kardeş ev sahibi ile kiracıları arasında meydana gelen tartışma, kiracıların kira artışına itiraz etmesiyle büyüdü. Gerilim aniden yükselince, ev sahipleri bıçakla saldırıda bulundu.

Olay sonucunda 3 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla adrese intikal etti. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Pendik ve Tuzla'daki hastanelere kaldırıldı.

Pendik’teki bu üzücü olayın ardından olayla ilgili 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Pendik'te ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artışından çıkan tartışmada 3 kişi bıçakla yaralandı.